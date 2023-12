Yellow Hive neemt Verzekerd & Wel en Horecadesk over

Yellow Hive heeft de marktcombinatie Verzekerd & Wel en Horecadesk overgenomen. Beide spelers zijn landelijk actief in (maatwerk-)verzekeringen en personeelsdiensten voor de horecabranche. De overname past in de langetermijnstrategie van Yellow Hive om verder door te groeien in specifieke marktsegmenten.