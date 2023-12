Energietransitie: elke klant is welkom bij Achmea als de CO₂-uitstoot maar daalt

Achmea streeft naar een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille per 2050. Hoe dit in de praktijk uitpakt staat in het Klimaat Transitieplan dat de verzekeraar publiek heeft gemaakt. Zes vragen over de energietransitie van een grote verzekeringsmaatschappij.