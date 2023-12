Aantal mensen dat belt met Geldfit voor hulp bij geldzorgen verdriedubbeld in 2023

In 2023 namen meer dan 45.000 mensen contact op met het landelijk telefoonnummer van Geldfit voor hulp bij geldzorgen. Dat zijn drie keer zoveel mensen als in 2022. Via de telefoon, chat of mail namen mensen vooral contact op vanwege de hoge energiekosten en inflatie. Ondernemers belden naar aanleiding van de belastingschuld uit de coronaperiode.