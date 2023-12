Prijzen van koophuizen stijgen weer door beperkt aanbod bij ruimere leenmogelijkheden

De dip in de huizenprijzen duurde welgeteld één jaar. Sinds afgelopen zomer stijgen ze weer, nadat koophuizen in een jaar tijd 6,2 procent goedkoper werden. In 2024 evenaren de huizenprijzen naar verwachting de piek van vorig jaar zomer. Dat schrijven economen van RaboResearch in hun Kwartaalbericht Woningmarkt.