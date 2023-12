OESO ziet pensioenleeftijd in Nederland stijgen tot 70 of meer

In Nederland, Denemarken, Estland, Italië en Zweden stijgt de pensioengerechtigde leeftijd op termijn naar 70 jaar of ouder bij de huidige toegenomen levensverwachting, schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport. De AOW-leeftijd in Nederland is nu 66 jaar en tien maanden, volgend jaar gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar.