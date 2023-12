Gardenier ambieert koopstrategie met verkochte Aon-tak: 'Nog krachtiger worden'

En toen was er een koper: BlackFin Capital verlost Aon van de particuliere verzekeringsactiviteiten. De investeerder achter onder meer Blauwtrust (De Hypotheker), en CED is van plan een compleet nieuw bedrijf om de portefeuille heen te bouwen. Aon's volmachtdirecteur Ron Gardenier verlaat zijn huidige werkgever om het nieuwe bedrijf te leiden. Samen met Aon ceo Leonique van Houwelingen is hij bereid meer te vertellen over de 'carve out' en zijn ambities.