Van Bruggen: 'Optimisme drijft rentes omlaag'

De laatste weken is er een groot optimisme bij beleggers ontstaan. Ze verwachten dat de centrale banken geen renteverhogingen meer gaan doorvoeren en dat het hoogste punt dus is bereikt. Die verwachtingen worden ondersteund door inflatiecijfers in de VS en de eurozone die hard genoeg naar beneden gaan. Marktrentes gaan daarom naar beneden. De hypotheekrentes volgen de rentes op de financiële markten, maar wel op gepaste afstand.