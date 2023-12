CNV meldt resultaat cao Achmea na 'moeizame' onderhandelingen

Vakbond CNV meldt dat er een onderhandelingsresultaat is voor de cao van verzekeraar Achmea. "Dit resultaat was het maximaal haalbare. We hebben er uitgehaald wat er in zit", zegt Jeroen Tjepkema van CNV. Het resultaat wordt binnenkort aan de vakbondsleden voorgelegd.