Zorgplichtschending discutabel: adviseur betaalt 40K na brand zonder polis

Ze ging bij haar vrouw wonen, mailde een klant in juni 2020 aan haar adviseur. Zelf had ze geen inboedelverzekering meer nodig, zo dacht ze. De bestaande polis bleef desalniettemin doorlopen, omdat haar stiefzoon haar oude woning ging huren. In december 2021 brandt haar nieuwe huis af. Er blijkt op dat adres geen inboedelverzekering afgesloten. De rechtbank in Alkmaar vindt dat een zorgplichtschending van de adviseur.