BLG Wonen: niet familielening maar woningtekort het grote probleem

De Nederlandsche Bank (DNB) stelde donderdag dat familieleningen voor de aankoop van woningen de huizenprijzen op kan drijven. Georgette Lageman-Ledegang, Manager Expertise Centrum Wonen van BLG Wonen: "Wij vragen aandacht voor het achterliggende probleem: de lage woontoegankelijkheid in Nederland. Want het tekort aan woningen is de voornaamste oorzaak van de hoge prijzen op de woningmarkt."