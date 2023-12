VPV Rotterdamprijs voor Theo Kocken: 'Hoe overleef ik mijn pensioen?'

De heilige graal van een goed pensioen zou wel eens arbeid kunnen zijn. Want de golfbaan of thuis op de bank blijkt niet zaligmakend wanneer de mens steeds langer te leven heeft. Theo Kocken, oprichter van Cardano, vertoont hierover zijn documentaire "Your 100 year life". Een rol ligt weggelegd voor de financieel adviseur om zijn klanten van een pensioen naar werk te helpen.