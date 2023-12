Burg (Eraneos): Slimme, tijdige DORA-oplossing moet sporthaltaferelen voorkomen

Banken en verzekeraars, maar ook grote intermediairs moeten vanaf 2025 aan de Digital Operations Resilience Act (DORA) voldoen. Deze wetgeving heeft als doel om de digitale weerbaarheid van financiële instellingen te vergroten. Komend jaar wordt hét jaar om orde op zaken te stellen, want dat is bij sommige bedrijven nog niet het geval. Dat is zorgelijk vertelt Hans Burg, partner Financial Services Industry bij het management- en technologie adviesbureau Eraneos. Vijf vragen aan Burg.