Discussie rond keuzebudget, toetsinkomen en NHG: 'Onnodig complexer gemaakt'

Opleidingen volgen, extra vakantiedagen opnemen of in ruil daarvoor juist extra geld ontvangen? Steeds meer werkgevers laten die keuze over aan hun werknemers, in de vorm van een Individueel Keuzebudget (IKB). Juist over dat keuzebudget is nu discussie ontstaan, door de nieuwe werkgeversverklaring van NHG, die in 2024 verplicht gebruikt moet worden.