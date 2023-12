Nr7Finance boort nieuw kanaal aan voor kredieten: 'Adviseur belangrijke pijler'

"Hier zat de kluis", zegt John Heijen, directeur van Nr7Groep terwijl hij door zijn zaak loopt. In het centrum van Emmeloord werken 25 medewerkers in een voormalig bankkantoor van SNS Bank. Waar vroeger achter een stalen deur in smalle laadjes kostbaarheden werden bewaard, wordt nu dagelijks geluncht. Heijen en zijn compagnons bieden vanuit hier leningen aan via het online kanaal. Na de overname van serviceprovider MoneyCare komt Nr7 ook nadrukkelijker in beeld bij andere intermediairs.