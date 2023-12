Bijna 40% krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Het afgelopen jaar bezocht ruim 14 procent van de Nederlanders één of meerdere keren een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen contract had. Bijna 40 procent van hen kwam er pas achteraf achter dat ze zelf geld moesten bijbetalen. Dat blijkt uit onderzoek van financiële vergelijkingssite Geld.nl in samenwerking met Factsnapp.