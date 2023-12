Van Bruggen: geldverstrekkers volgen dalende trend op financiële markten

De rentes op de financiële markten blijven dalen, constateert Oscar Noorlag, compliance officer van de Van Bruggen Adviesgroep. "Mede dankzij positief nieuws over de ontwikkeling van de inflatie. Ook in de Verenigde Staten denken beleggers steeds positiever over verwachte renteverlagingen in 2024. Onze verwachting is dat geldverstrekkers de dalende trend op de financiële markten zullen volgen."