Yellow Hive stormt top 10 intermediair binnen

In de top van intermediair Nederland vinden in 2022 een paar opmerkelijke verschuivingen plaats. Twee partijen vallen uit de top 10, waarvan Independer het meest in het oog springt. De snelle groei van Yellow Hive, het bedrijf achter You Sure, wordt bekroond met een zevende plaats. Aan de top 3 valt echter niet te tornen: die bestaat onveranderlijk uit Aon, Rabobank en Alpina Group.