Ab Flipse (Woekerpolis.nl) vertelt: zo kwam akkoord met ASR tot stand

Woensdagavond maakte verzekeraar ASR bekend dat het tot een akkoord is gekomen met de vijf claimorganisaties die opkomen voor de belangen van gedupeerden met minimaal één woekerpolis. Met deze regeling van in totaal 250 miljoen euro zijn de lopende collectieve rechtszaken tegen ASR én Aegon naar alle waarschijnlijkheid van de baan. Dat grote beleggers zich hoogstwaarschijnlijk rot zijn geschrokken van de impact van dit woekerpolisdossier heeft de markt in beweging gebracht, volgens Ab Flipse van Woekerpolis.nl.