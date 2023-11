Hypotheekaanvragen en verkoopprijzen stabiliseren in november

Het aantal hypotheekaanvragen van huizenkopers, zowel starters als doorstromers, en verhogers bleef in november nagenoeg gelijk aan dat van oktober. Echter, in vergelijking met november vorig jaar registreren we een aanzienlijke stijging van ruim 20 procent. Bij starters is de toename zelfs ruim 30 procent.