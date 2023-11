Nederlandse staat bouwt belang in ABN Amro verder af

De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN Amro verder afbouwen. Het belang in de bank zal daardoor worden teruggebracht van 49,5 procent tot circa 40 procent. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.