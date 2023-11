Jurjen Oosterbaan tijdens AMdag: 'Actieve provisietransparantie is asociaal'

DFO-directeur Jurjen Oosterbaan vindt het onbegrijpelijk dat er in de politiek niet is gesproken over de 'asociale' gevolgen van actieve provisietransparantie. Dat vertelde hij tijdens een rondtafelgesprek met Adfiz-directeur Enno Wiertsema en voormalig opleider Ewald Bary. De sessie trok veel belangstelling van bezoekers.