'De verkiezingsuitslag vraagt verhoogde waakzaamheid van de pensioensector'

Net nu het nieuwe pensioencontract door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is aangenomen en de wet op 1 juli 2023 van kracht is gegaan, dreigt een mogelijk nieuw kabinet roet in het eten te gooien, stelt Kees-Jan van Vliet. Volgens de partner van Boer & Croon is dit is een tegenvaller voor de pensioenwereld en mogelijk ook voor de pensioendeelnemer. "De onzekerheid over de toekomst van het pensioenstelsel neemt hierdoor toe."