Van Gils (Nh1816) ageert tegen uitvoeringstoets AFM

Ruim 50 procent van de particuliere verzekeringsmarkt wordt direct online afgesloten, terwijl dit deel niet in de uitvoeringstoets van de AFM is meegenomen. "Onbegrijpelijk vind ik dat", zegt René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. "Het gelijke speelveld staat geparkeerd tot de evaluatie over drie jaar. Is dat aanvaardbaar of rechten alle partijen in de markt nu hun rug en gaan we direct voor breed gedragen actieve transparantie? En dan bedoel ik uiteraard breder dan alleen bemiddelingsprovisie."