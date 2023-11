ABN Amro, ABP, Atradius, ING, NN, PFZW of Rabobank krijgt rechtszaak Milieudefensie om de oren

Milieudefensie start een nieuwe klimaatrechtszaak tegen een instelling uit de financiële sector. Wie dat is, wil de milieubeweging pas zeggen op 19 januari. Maar de 'gegadigden' zijn ABN Amro, ABP, Atradius, ING Groep, NN Groep, PFZW en Rabobank. "Samen verantwoordelijk zijn voor minstens 158 megaton uitstoot aan broeikasgassen. Dat is net zoveel als de uitstoot van heel Nederland in 2022."