Top 100 intermediairbedrijven groeit naar meer dan 3 miljard omzet

De grootste 100 intermediairbedrijven van ons land hebben vorig jaar de kaap van 3 miljard omzet geslecht; gezamenlijk hebben ze de inkomsten met 7,4 procent vergroot. De AM top 100 kent dit jaar relatief weinig nieuwkomers, maar daar staan wel enkele spectaculaire stijgers en dalers tegenover. Het Söderberg-netwerk is inmiddels (virtueel) de vierde partij in de markt.