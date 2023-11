Grote waterschade bij het Verbond: Vereende trekt pas volgend jaar in

De 220 medewerkers van de Vereende hadden eigenlijk al van Rijswijk naar Den Haag verhuisd moeten zijn. De verbouwing van de etages bovenin het pand van het Verbond van Verzekeraars was bijna afgerond toen tijdens een regenbui het water plotseling met bakken naar binnen liep. De schade loopt in de tonnen, maar is volgens de branchevereniging van verzekeraars gelukkig verzekerd. Wie van hun leden over de brug moet komen is nog niet bekend.