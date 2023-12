Valentina Visser (NVGA): 'Volmachten zijn beter toegerust voor innovatie'

De NVGA AM Innovatieprijs moet het volmachtkanaal een extra impuls geven om verder te innoveren en te verduurzamen. NVGA-bestuurder Valentina Visser: "We geven hiermee onze leden een duidelijk signaal: ga hier wel in mee.'