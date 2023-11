Den Haag, laat actieve provisietransparantie de laatste nieuwe regel zijn

Nog even en actieve provisietransparantie is een feit. En dan gaan wij het allemaal netjes implementeren op kantoor. Ik ga hier geen pleidooi houden of deze regelgeving nou wel of niet zinvol is. Mijn focus ligt dit keer op iets anders: ik doe een oproep aan wet- en regelgevers om de actieve provisietransparantie voorlopig de laatste nieuwe regeling te laten zijn! Volgens mij is het tijd om de branche rust en stabiliteit te geven. We kunnen immers vaststellen dat ons professionele adviesapparaat inmiddels van een zeer hoog kwalitatief werk- en denkniveau is. Over de gehele linie.