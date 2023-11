Grote verschillen gemeentepolissen voor minima

Wie een laag inkomen heeft of chronisch ziek is, kan in veel gemeentes een collectieve zorgverzekering afsluiten. Je betaalt dan minder premie omdat de gemeente meebetaalt aan de premie voor de aanvullende verzekering. De premie van zo'n gemeentepolis verschilt echter flink per gemeente, zo blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Geld.nl. Voor de uitgebreidste polis betaal je in Middelburg bijvoorbeeld 173,23 euro per maand en in Maastricht 223,65 euro per maand.