Schouten: 'Pensioensector moet doorgaan met wat nodig is voor stelselherziening'

De pensioensector moet gewoon doorgaan met wat nodig is voor de stelselherziening, vindt minister Schouten, ook al hebben in de nieuw gekozen Kamer tegenstanders ervan een meerderheid. "Ik zou niet op mijn handen gaan zitten", zei ze in Nieuwspoort tegenover PensioenPro.