'Potentieel van AI in verzekeringen biedt opwindend vooruitzicht'

Het potentieel van AI in de verzekeringswaardeketen is volgens een analyse van Allianz "een opwindend vooruitzicht". Open AI's ChatGPT kwam als eerste in het nieuws, maar heeft nu gezelschap gekregen van Microsofts Co-Pilot en Google's Bard als meest prominente tools op de markt.