Pricewise: vooral jongeren willen overstappen van zorgverzekering

Ruim de helft van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar wil overstappen van zorgverzekering. In de leeftijdscategorie van 40 jaar en ouder heeft ongeveer een derde van de Nederlanders deze intentie, meldt prijsvergelijker Pricewise. Ondanks die intentie stapt uiteindelijk maar een klein aantal daadwerkelijk over naar een andere zorgverzekeraar.