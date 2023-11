AMmagazine, editie 72 2023

De wintereditie van AMmagazine staat in het teken van het intermediair. Veel aandacht is er voor de AM top 100 intermediairbedrijven. Vier organisaties die al langer in de top 100 staan, geven een inkijkje in hun bedrijf. Maar ook aandacht voor de AM Advieskeuze Topselectie, die is ontstaan als tegenhanger van de top 100 en laat zien welke financieel-advieskantoren het beste scoren als het gaat om vindbaarheid en zichtbaarheid online.