Goed advies doet ertoe in tijden van klimaatverandering

Vorig jaar was er precies één afgevaardigde van de financiële sector aanwezig tijdens het Deltacongres. Het jaarlijkse samenzijn van zo'n 1.500 waterprofessionals die betrokken zijn bij de waterveiligheid, zoetwatervoorziening en klimaatrobuustheid van Nederland. Dit jaar trokken we op uitnodiging van Deltacommissaris Glas met een zware delegatie bestuurders uit de financiële sector naar Groningen om mee te praten over wat we samen zouden kunnen doen om de effecten van klimaatverandering op te vangen en Nederland z'n AAA-status te laten behouden.