Politiek wil starters woningmarkt helpen met verlaging leennorm

Dat starters op de woningmarkt hulp kunnen gebruiken, daar is de politiek het wel over eens. Hoewel meer starters het afgelopen jaar een woning kregen, blijft het voor velen lastig. De huizenprijzen zijn nog altijd torenhoog en de rente is fors gestegen. Partijen denken verschillend over hoe ze de wooncrisis moeten aanpakken. Onder andere noemen ze een verlaging van de leennorm.