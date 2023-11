Veldhuis Advies groeit autonoom. 'Tussen Apeldoorn en Zwolle is spoeling dun'

Tientallen kantoren nam Veldhuis Advies de afgelopen 35 jaar over. Echter, in de regio lijkt de rek er wel een beetje uit. Maar daar ligt eigenaar Bob Veldhuis niet wakker van. Daar is hij sowieso de man niet naar. Zolang hij kansen blijft zien in de uitdagingen die op zijn pad komen, kunnen kopers aankloppen wat ze willen; Veldhuis Advies is niet te koop. En die kansen zíjn er, onder meer op het vlak van AI. Niet om banen mee te schrappen, maar om uren mee te besparen. Uren die men elders in de organisatie juist tekortkomt.