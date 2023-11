Carola Wijkamp keert terug naar de basis van verzekeren: solidariteit

Carola Wijkamp-Hermsen is per 1 november begonnen als directievoorzitter van de Vereende. In een kennismakingsinterview op de website van de Vereende gaat ze in op haar motivaties en drijfveren. "Ik krijg de kans om in mijn werk echt maatschappelijk bezig te zijn."