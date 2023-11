Rabobank wil de bank 'eenvoudiger' en 'efficiënter' maken

Rabobank is een onderzoek begonnen naar het "vereenvoudigen" en "efficiënter maken" van het bankbedrijf in Nederland, laat een woordvoerder weten. Het doel daarvan is volgens hem om de marktpositie te versterken. "Om deze ambitie te realiseren, wordt kritisch gekeken naar de klantbediening en de organisatie", aldus de zegsman.