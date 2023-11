De Assurantieclub afl. 12 - Wat doet een assurantieclub?

Alexandra Meijer

De naam van AMpodcast De Assurantieclub doet het al vermoeden, en in de twaalfde aflevering is het dan ook zover: we gaan het hebben over assurantieclubs. Als financieel dienstverlener kun je er terecht voor kennisdeling, opleidingen, netwerkmogelijkheden, maar ook gewoon voor gezelligheid. Twee ervaren voorzitters vertellen er alles over.

Te gast zijn Mieke Caljouw, financieel adviseur bij Veldsink-Driekleur Middelburg, en Ralph Cadier, eigenaar van Assurantiekantoor Consurance Ralph Cadier, en beiden voorzitter van een assurantieclub. Caljouw is voorzitter van Assurantieclub Zeeland en Cadier van LAC Zuid, de vereniging voor financiële dienstverleners in Limburg. Twee van de grootste en meest actieve assurantieclubs van het land, aldus Bert Sonneveld van de Federatie van Assurantieclubs. Samen met hem beantwoorden ze vragen als: Wat doet een assurantieclub precies? Wie zijn lid van een assurantieclub? En welke onderwerpen worden er besproken? In De Assurantieclub gaan AM-redacteur Alexandra Meijer en Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, in gesprek met experts uit de verzekeringsbranche. Eerder bespraken we onderwerpen als onverzekerbaarheid, consolidatie in het intermediair, klantbeheer en AOV. Alle afleveringen vind je hier terug!

Lees meer over