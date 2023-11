Pascal Saura (Meijers) over houtbouw: 'Een deel van de verzekeraars haakt af'

Houtbouw kent als het om duurzaamheid gaat veel voordelen. Toch is het een moeilijk verzekerbaar risico rondom verduurzaming. En als dat soms al niet ingewikkeld genoeg is, wordt houtbouw ook gecombineerd met zonnepanelen en elektrische laadpalen. Pascal Saura, manager Risk Engineering bij Meijers Assurantiën, houdt zich met deze cocktail aan risico's bezig. Hij vertelt AM hoe hij te werk gaat.