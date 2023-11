Adfiz komt met overzicht premies zorg

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, is met een overzicht van de premies van zorgverzekeringen per 2024 gekomen. "Overall is de premieverhoging lager dan het ministerie van VWS op Prinsjesdag had verwacht", aldus Marc van Westerlaak, adviseur public affairs en beleid.