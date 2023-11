Van Nunen (VCN) waarschuwt: 'Hypotheekadviseur, anticipeer nu al op 2024'

Met de leennormen van 2024 bekend én in aantocht doet de hypotheekadviseur er goed aan om zoveel mogelijk dossiers nog voor het einde van het jaar definitief te maken. Dat is ieder jaar wel zo, maar gezien de wijzigingen die er allemaal aan zitten te komen valt die urgentie nu écht niet te onderschatten. Iets wat de hypotheekadviseur nog onvoldoende scherp op het netvlies lijkt te hebben, schat Harrie-Jan van Nunen, directeur VCN HypotheekService, in.