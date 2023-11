Winstdaling verzekeraar Allianz door zware stormen in Europa

Zware stormen in Slovenië, Oostenrijk en Italië zorgden in het derde kwartaal voor een winstdaling voor verzekeraar Allianz. In totaal hebben natuurrampen de Duitse verzekeringsmaatschappij in deze periode bijna 1,3 miljard euro gekost, bijna vier keer zoveel als een jaar eerder.