VGZ en Univé verhogen zorgpremie met vijf euro; minder dan waar overheid op rekende

De premie van de meest gekozen zorgverzekering van VGZ, de Ruime Keuze (natura), bedraagt volgend jaar 146,95 euro per maand. De premie stijgt daarmee met vijf euro per maand. Ook de maandelijkse premie van de populairste zorgverzekering van Univé ligt vijf euro hoger. Dat is veel minder dan de twaalf euro waarmee de overheid op Prinsjesdag rekening hield.