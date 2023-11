Moneywise: 'Lijfrente-uitkering bij verzekeraar op hoogste niveau in 10 jaar'

Het hield niet over met de rente van de afgelopen jaren. Wie een lijfrente-uitkering moest aankopen, zag over de jaren heen nauwelijks enig rendement. Inmiddels is dat anders. Uit het lijfrenteonderzoek van vergelijker Moneywise blijkt dat de uitkeringen nu op het hoogste niveau zijn in de afgelopen tien jaar. Ter illustratie: met 75.000 euro kocht je in 2019 tien jaar lang een uitkering van 590 euro per maand. Doe je dat nu, dan ontvang je maandelijks 735 euro.