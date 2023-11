Wiertsema (Adfiz) over provisietransparantie: 'Ik heb er een soort van zin in'

Adfiz-directeur Enno Wiertsema heeft zich neergelegd bij de invoering van actieve provisietransparantie. In zijn maandcolumn op de website van de belangenvereniging schrijft hij geen grote verrassingen meer te verwachten in het definitieve besluit. Zelfs op het gebied van de praktische uitvoerbaarheid ziet hij geen problemen meer. "En ik had nooit gedacht dit ooit te zeggen, maar op een bijzondere manier heb ik er intussen wel een soort van zin in."