AMexpertpanel: 'Consument vindt vrije advocaatkeuze belangrijk'

Consumenten vinden een vrije advocaatkeuze heel belangrijk bij het kiezen van een rechtsbijstandverzekering. Dat is althans de ervaring van de meerderheid van de intermediairs die deelnemen aan het AMexpertpanel. Zij die bij een verzekeraar werken denken daar weer heel anders over, blijkt uit onderzoek van AM dat werd uitgevoerd door OneQuestion.