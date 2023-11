Opwaartse trend in huizenprijzen en overbiedingen hervat

Na een jaar van dalende huizenprijzen, zien we nu een omslag in de Nederlandse woningmarkt. In de meerderheid van de gemeenten stijgen de prijzen opnieuw, en overbiedingen zijn weer aan de orde van de dag. Recente gegevens tonen deze veranderingen volgens Ortec Finance aan.