Türkmen (Surebusiness) kritisch: 'Volmachtbranche investeert alleen opzij'

Henri Veldsink was een trots man op het congres Volmacht 360. Naast voormalig Alpina-topman Michael de Nijs mocht hij in kasteel Woerden vertellen over 'de toekomstbestendigheid van het volmachtbedrijf'. Hoewel buy-and-build inmiddels meer norm dan uitzondering is, voelt het voor Veldsink als pionieren. Medepanellid en Surebusiness-ceo Levent Türkmen was niet onder de indruk. "Er wordt alleen maar opzij geïnvesteerd. Dat vind ik een probleem."