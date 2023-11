'Fabrikanten onttrekken in 2030 kwart miljoen auto's aan casco-markt'

De autoverzekeringsmarkt nadert over niet al te lange tijd een kantelpunt. Vanaf 2030 zullen er minder particuliere autopolissen bij komen. Door minder autobezit, maar ook door de inmenging van autofabrikanten. Dat voorspelt onderzoeksbureau Trend-Rx in het rapport Nederlands wagenpark 2035. Het schat de terugloop op zo'n 250.000 auto's, of 9 procent van de personenauto's in particulier bezit.